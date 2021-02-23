تفاصيل مقتل السفير الإيطالى فى الكونغو

قتل السفير الإيطالي "Luca Attanasio" في الكونغو أمس الإثنين، حيث تعرضت قافلة للأمم المتحدة كان يستقلها لكمين جماعة مسلحة في منطقة قريبة من مدينة Goma عاصمة مقاطعة "كيفو الشمالية" بالشرق الكونغولي.حوأسفر الحادث عن وفاة السفير الذي يبلغ من العمر 43 عاما، بالإضافة إلى مقتل عنصر من الشرطة العسكرية الإيطالية كان مكلفا بحراسته، فضلا عن مقتل سائق للسفير في القافلة.ووفقا لصحيفة لاريببليكا الإيطالية فإن السفير الايطالية متزوج من أمرإة مغربية وله ثلاثة بنات، كما نشرت الصحف الإيطالية معلومات عن السفير الإيطالي، حيث بدأ عمله كدبلوماسي منذ 2017 في الخارجية الايطالية، وكسفير منذ 2019 لدى الكونغو.أما زوجته فأسست جمعية خيرية باسم ماما صوفيا لمساعدة النساء والأطفال في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتولت رئاستها العام الماضي.كانت القافلة التابعة للامم المتحدة مكونة من مركبتين تابعتين لـ"برنامج الغذاء العالمي" الناشط في مناطق فقيرة بالكونغو الديمقراطية، وكات القافلة في طريقها لزيارة مدرسة تجري فيها عملية توزيع مواد غذائية في مقاطعة "كيفو الشمالية" بيد أنه تتم مهامة القافلة.