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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكاديمية بجامعة زيروخ تحذر من مخاطر «الإخوان»

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:13 ص
الإخوان
الإخوان
أمينة ذكى
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حذرت إلهام المانع ـ كاتبة وأستاذة مساعدة بمعهد العلوم السياسية في"جامعة زيوريخ، الغرب من مخاطر الجماعات الإسلامية المتطرفة وعلى رأسها "الإخوان".

وقالت مناع في كتاب لها صدر باللغة الانجليزية تحت عنوان "الإسلام غير العنيف"، إنه لابد من وقف هذه الجماعات محذرة من أيدولوجيتها الخطيرة، وفقا لما نقله موقع منتدى الشرق الأوسط، مضيفة أن الغرب كانوا ساذجين بشكل ميؤوس منه في اختيارهم لممثلي جماعة الإخوان ليكونوا خبراء لهم في الإسلام والمسلمين.

وأضافت: "لا يمكن محاربة أيديولوجية هذه الجماعة من من خلال العمل معها أو مع نفس الجماعات التي تروج لنفس الأيديولوجية"، وكتبت أن هذه المعركة هي "التحدي العالمي للقرن الحادي والعشرين".

وأردفت: "لابد من تحدي ومواجهة الإسلاميين المتشددين، ونحتاج إلى تفكيك الهياكل والنظام الذي ينشر هذه الأيديولوجية وشكلها المتطرف من الإسلام، وهذا يعني أننا يجب أن نتبنى تغييرات كبيرة في المدارس الإسلامية والمساجد ومجموعات الشباب والمخيمات، ويجب علينا إعادة تدريب الأئمة الذين يتقاضون رواتبهم والذين يعملون في نظام السجون".

وأضافت: "لا نحتاج فقط إلى محاربة المنظمات الإجرامية مثل داعش والقاعدة، ولكن لابد من التعامل الحذر مع جماعة الإخوان التي تحاول إبراز أنها لا تستخدم العنف ولكنها أيدلوجيا تعتتنق العنف والتطرف".

كما رصدت مناع في كتابها كيفية هيكلة وتنظيم جماعة الإخوان على الصعيد العالمي حتى تتمكن من تلقين الأجيال المتعاقبة "الإسلام المتطرف" أو أيديولوجيا الكراهية، معتبرا أن أيدلوجية الجماعة تؤدي إلى تمويل الجهاد العنيف وارتكابه.

وأضافت أن المسلمين المعتدلين أنفسهم يقفون في الخطوط الأمامية في هذه المعركة ضد جماعات الإسلام السياسي، ما يردي إلى وقوع حرب بين المسلمين المعتدلين والمتطرفين، وتقع الكثير من الضحايا من المسلمة أكثر من الضحايا غير المسلمة، حيث يقوم المتطرفون بتفجير المدنيين المسلمين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن في أفغانستان وباكستان وسوريا والعراق ونيجيريا ودول أخرى ذات أغلبية مسلمة.

على سبيل المثال، قالت مانع أنه حضر ما يقرب من 100 مسلم فقط مسيرة 2017 ضد الإرهاب في كولونيا بألمانيا وباريس، فيما قال المسلمون الذين تحدثت معهم مانع إن وظائفهم وحتى حياتهم مهددة إذا حضروا.

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