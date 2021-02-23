كوريا الجنوبية تسجل 357 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة

سجلت كوريا الجنوبية 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.وذكرت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الثلاثاء أن هناك 330 إصابة محلية بين الإصابات الجديدة، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 87 ألفا و681 إصابة.كما سجلت البلاد 11 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 1573.