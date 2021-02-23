أسقف أسيوط يترأس قداس صوم يونان بكاتدرائية الملاك ميخائيل

يترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، اليوم، قداس ثاني أيام صوم يونان بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم نينوى والمعروف بصوم «يونان»، اليوم الاثنين 24 فبراير الجاري، وذلك لمدة ثلاثة أيام فقط، ويختتم يوم الأربعاء 26 فبراير.وينقطع خلال صوم «يونان»، الأقباط عن الطعام تمامًا بدءًا من منتصف الليل وحتى الغروب، وتطلق الكنيسة الأرثوذكسية على مستوى جميع كنائسها، قداسات خاصة.