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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: حصيلة وفيات كورونا فى الولايات المتّحدة «مفجعة»

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:12 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخطّي حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في الولايات المتّحدة عتبة النصف مليون وفاة بالنبأ "المفجع"، مطالبًا مواطنيه بتوحيد صفوفهم للتصدّي للجائحة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" في خطاب إلى الأمّة، قال بايدن بتأثّر واضح "أعرف كيف هو الأمر"، في إشارة إلى تاريخه الطويل من المآسي العائلية.

وأضاف "أطلب من جميع الأميركيين أن يتذكّروا، تذكّروا أولئك الذين فقدناهم".

وتابع "أطلب منكم أيضًا أن نتحرّك، أن نظلّ يقظين، أن نلتزم التباعد الاجتماعي، أن نضع الكمامة، وأن نتلقّح".

وشدّد الرئيس الأميركي على أنّ الولايات المتّحدة "كأمّة، لا يمكننا، ولا ينبغي علينا، أن ندع هذا الأمر يستمرّ".

وأضاف "يجب أن نضع حدًّا للسياسة وللمعلومات المضلّلة التي قسّمت العائلات والمجتمعات علينا أن نحارب هذا الأمر سويًا، كشعب واحد، كالولايات المتّحدة الأميركية".

وبعدها خرج بايدن ترافقه زوجته جيل ونائبة الرئيس كامالا هاريس وزوجها دوغ إيمهوف إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض حيث وقفوا دقيقة صمت حدادًا على الأرواح التي أزهقها الفيروس والتي تمثّلت بـ500 شمعة أضيئت خلفهم.

وعزفت فرقة موسيقية من مشاة البحرية أنشودة "أميزينج جرايس".

وكانت الأعلام نكّست خلال النهار فوق البيت الأبيض والمباني الفدرالية في سائر أنحاء البلاد وفوق السفارات الأميركية في جميع أنحاء العالم.

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