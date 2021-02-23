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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اعتقال زوجة تاجر المخدرات المكسيكى «إل تشابو»

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:10 ص
حبس
حبس
وكالات
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أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اعتقال إيما كورونيل إيسبورو، زوجة تاجر المخدرات المكسيكي السابق خواكين "إل تشابو" جوزمان في فيرجينيا بتهمة تهريب المخدرات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" اتهمت إيسبورو 31 عاما وتحمل الجنسيتين الأمريكية والمكسيكية، بالتورط في مؤامرة لتهريب الكوكايين والميثامفيتامين والهيروين والماريجوانا إلى الولايات المتحدة، وفقا لوثائق المحكمة.

ويتردد أيضا أن إيسبورو ساعدت جوزمان، الذي كان زعيما لعصابة "سينالوا" القوية لمدة 25 عاما، في هروبه من سجن ألتيبلانو في وسط المكسيك باستخدام سلسلة من الأنفاق في عام.2015

وبحسب السلطات الأمريكية، كانت إيسبورو تخطط لعملية هروب أخرى لجوزمان بعد أن أعيد اعتقاله عام.2016

يشار إلى أن جومان محبوس حاليا في سجن مشدد الحراسة بولاية كولورادو الأمريكية.

وفي فبراير 2019، قالت هيئة محلفين إن جوزمان مذنب في 10 تهم، بما في ذلك المشاركة في عصابة إجرامية، وإنتاج وتوزيع الكوكايين والهيروين دوليا وغسل الأموال واستخدام الأسلحة النارية.

وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في أوائل عام 2017 لمواجهة التهم، وكجزء من اتفاقية لتسليم المجرمين مع المكسيك، استبعدت الولايات المتحدة عقوبة الإعدام بحقه.

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