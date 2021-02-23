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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسبانيا.. استمرار المظاهرات احتجاجا على سجن مغنى راب

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:42 ص
المظاهرات احتجاجا
المظاهرات احتجاجا على سجن مغنى راب
وكالات
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استمرت الاحتجاجات التي اندلعت بسبب سجن مغني الراب الإسباني بابلو هاسيل في برشلونة لليلة السابعة على التوالي.

واعتقل هاسيل يوم الثلاثاء الماضي لرفضه الحضور إلى السجن لقضاء عقوبة السجن تسعة أشهر بتهمة إهانة النظام الملكي وتمجيد العنف.

وبحسب الشرطة، شارك نحو 700 شخص معظمهم من الشباب في المسيرة بقيادة منظمة "سي دي آر" الانفصالية التي تدعو لانفصال إقليم كاتالونيا عن إسبانيا.

وذكرت صحيفتا "لا فانجارديا" و"إل بريوديكو" أنه كما في الليلة السابقة، لم تكن هناك أعمال شغب عنيفة، لكن مقاطع فيديو أظهرت بعض عناصر الشرطة يتعرضون للرشق بالزجاجات أمام مقر الشرطة.

ولم تنطلق المظاهرات للمطالبة بحرية التعبير فحسب، حيث يشارك الكثير من الشباب الإسبان لإظهار سخطهم إزاء ارتفاع معدل البطالة والتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

ومنذ بداية الاحتجاجات، تم اعتقال 106 أشخاص في برشلونة بينهم 32 قاصرا.

وأصيب 82 شرطيا والكثير من المتظاهرين، حسب صحيفة "لا فانجارديا".

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