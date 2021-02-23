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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فنزيلا تعود للتناوب بين الإغلاق والقيود المخففة لمكافحة كورونا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:39 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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تعتزم فنزويلا العودة إلى استراتيجيتها القائمة على التناوب بين الإغلاق الصارم والقيود المخففة ضمن جهودها الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية،أشاد الرئيس نيكولاس مادورو بالاستراتيجية، ووصفها بأنها "أفضل طريقة".

وستشهد البلاد أسبوعا من الإغلاق المشدد يليه أسبوع آخر من الإجراءات المخففة.

في أسابيع الإغلاق "الصارم"، سيُسمح فقط ببقاء الصيدليات ومحلات السوبر ماركت والمتاجر الأساسية الأخرى مفتوحة.

وخلال أسابيع الإجراءات المخففة، سيكون بإمكان عدة متاجر بما في ذلك المطاعم والمقاهي استقبال الزبائن في أوقات محددة.

وتظهر الأرقام الرسمية أن هناك أكثر من 136 ألف إصابة بفيروس كورونا في فنزويلا، وأكثر من 1300 حالة وفاة. ومن المحتمل أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير، حيث أن الاختبارات محدودة في البلاد.

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