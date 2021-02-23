كتاب جديد يحذر من خطورة الإخوان فى أوروبا

نشر موقع منتدى الشرق الأوسط "ميدل إيست فورم" عرضا تحليليا لكتاب صدر حديثًا باللغة الإنجليزية، يحذر من مخاطر جماعة الإخوان وغيرها من الجماعات التي تنتمي لتيار الإسلام السياسي في أوروبا، كاشفا محاولاتها الخبيثة في إخفاء أفكارها التطرفية، كوسيلة لتجميل صورتها أمام الرأي العام العالمي والحصول على الدعم والتعاطف من أجل الاندماج في المجتمعات الأوروبية وفرض أجندتها وأهدافها المسمومة.والكتاب الذي ألفته إلهام مانع، الباحثة بجامعة زيوريخ السويسرية، تحت عنوان "مخاطر الإسلام السياسي غير العنيف"، وصدر في فبراير الجاري، يقول أن جماعات الإسلام السياسي (وعلى رأسها الإخوان) تحاول تصدير صورة بأنها تنبذ العنف والتطرف وتسعى للترويج لنفسها على أنها تدعو إلى الوسطية والتسامح، في حين أن أيديولوجيتها الحقيقة لا تزال متمثلة في إثارة العنف ونشر الإرهاب.وبحسب العرض الذي قدمته فيليس تشيسلر من "ميدل إيست فورم" عن الكتاب، فأن مؤلفته تدعو حكومات الدول الأوروبية والغربية، إلى عدم الخداع بالشكل "اللاعنفي" الذي تسعى الإخوان تصديره والسعي الجاد لمحاربة انتشار جماعات الإسلام السياسي بشتى الطرق، واصفة مواجهة تلك الجماعات ب"التحدي العالمي للقرن الحادي والعشرين"، وأضافت أن محاربة الإسلام السياسي لا يعد فقط امرا ملحا بالنسبة الأوروبيين، ولكنه يمثل أيضا "نصرة للمسلمين".واستطردت قائلة: "المسلمون أنفسهم يقفون في الخطوط الأمامية في هذه المعركة ضد جماعات الإسلام السياسي، التي لا تدعو إلا للعنف وإثارة الحروب بين المسلمين وبعضهم البعض، والتي خلفت عدد أكبر من الضحايا مقارنة بحروبها ضد غير المسلمين"، مشيرة إلى أن ذلك يظهر واضحا في العمليات الإرهابية التي تشنها التنظيمات المنتمية لتيارات الإسلام السياسي ضد المدنيين المسلمين- بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن- في بعض الدول الإسلامية مثل أفغانستان وباكستان وسوريا والعراق ونيجيريا ودول أخرى ذات أغلبية مسلمة.وكتبت "مانع" وهي من أصول يمنية: "سوء فهمنا لحقيقة الإسلام السياسي له عواقب وخيمة وقاسية على المجتمعات الأوروبية". كان الغربيون ساذجين بشكل ميؤوس منه في اختيارهم لممثلي جماعة الإخوان المسلمين ليكونوا خبراء لهم في تمثيل الإسلام والمسلمين".وترى "مانع" أن هناك ضرورة ملحة لمواجهة تنظيمات الإسلام السياسي في أوروبا، سواء المتطرفة منها أو التي في ظاهرها سمحة، قائلا: "نحتاج إلى تفكيك الهيكل التنظيمي الذي ينشر مثل هذه الأيديولوجيات التطرفية المبنية على التفسير المتشدد للدين، وهذا يعني أننا يجب أن نتبنى تغييرات كبيرة في المدارس والمساجد والتنظيمات الشبابية والمخيمات، فضلا عن إعادة تدريب الأئمة الذين يتقاضون رواتبهم من الدولة".وأضافت في كتابها: "لا نحتاج إلى محاربة التنظيمات الإجرامية والإرهابية مثل داعش والقاعدة فقط، بل يجب علينا أيضًا التعامل مع الشكل اللاعنفي لجماعات الإسلام السياسي. يجب حل المشكلة من جذورها".ووفقا لعرض " ميدل إيست فورم" للكتاب، اعتبرت" مانع" أن إبراز وصفا دقيقا للأيديولوجية والتنظيم الهيكلي الذي بنت عليه جماعة الإخوان أساسها دوليا، امرا هاما لتوعية الأجيال المتعاقبة من خطورة "الفكر المتطرف للدين" وبمبادئ الكراهية التي تسعى لنشرها، داعية إلى ضرورة وقف تمويل الجماعات والتنظيمات التابعة للإخوان في أوروبا.وتشير "مانع"، التي لديها خبرة طويلة في دراسة حركات الإسلام السياسي، وتأثيراتها على حقوق المرأة، والتفاعل بين الدين والدولة، إلى أن الاخوان استغلت الانفتاح الأوروبي الثقافات والديمقراطيات في إنشاء تنظيمات مغلقة هدفها نشر الفكر التطرفي للدين والهيمنة بشكل متزايد على سياسات الدولة والحوار العام ذات الصلة بالإسلام في أوروبا الغربية.وتابعت السياسية البارزة في كتابها: "لا يمكن محاربة ذلك الفكر التطرفي من خلال العمل مع نفس الجماعات التي تروج لتلك الأيديولوجية. ولكن للأسف فأن مبادئ" التعددية الثقافية" قد خدمتنا بشكل سيئ للغاية".كما لفتت "مانع" في كتابها، إلى أن الذين قاموا بالسعي في اتخاذ أولى الخطوات لمحاربة الجماعات الإسلامية المتطرفة فى أوروبا، أو حتى القيام بدحض تفسيراتهم الخاطئة للدين، يتلقون تهديدات خطيرة بدءا من الفصل من عملهم وحتى التهديد بالقتل، وقدمت مثال على ذلك: مسيرة المسلمين ضد الإرهاب في كولونيا بألمانيا وباريس عام 2017 والتي شارك فيها 100 شخصا فقط بسبب الخوف من التهديدات.ودعت الكاتبة إلى ضرورة محاربة الأفكار التطرفية الذي تنشره جماعات الإسلام السياسي، ومنها مبدأ "تكفير الناس"، مشيرة إلى أن ذلك يمكن تحقيقه من فصل الدين عن الدولة وعن السياسة ومراعاة حقوق الإنسان المتوافق عليها دوليا، وتطبيق مبادئ الحرية والسماحة الدينية بجانب القيم الأخلاقية، وهي قيم مشتركة يؤمن بها كلا من المجتمعات الشرقية والغربية.وانتقدت الكاتبة مزاعم" الإسلاموفوبيا"- او العنصرية ضد المسلمين- التي يروج لها الاخوان والجماعات المتطرفة لتبرير أعمالهم الإرهابية، لافتة إلى أن إخضاع الممارسات البغيضة والتطرفية التي تتم باسم الدين للنقد أو الإدانة لا تنطوي على اية عنصرية دينية، لأنها تنتهك العقول البشرية والحقوق الإنسانية، داعية إلى إصلاح الخطاب الديني، من خلال إدانة نشر مزاعم الكراهية ومناصرة حقوق المرأة وحقوق الأقليات والفصل بين الدين والدولة والبعد عن التفسير الخاطئ للدين.