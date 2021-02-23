أمطار ثلجية فى دمياط (فيديو)

شهدت محافظة دمياط، صباح اليوم الثلاثاء، هطول أمطار ثلجية غزيرة في الساعات الأولى من الصباح، بعد أن شهدت المدينة موجة من الرياح الشديدة، أعقبها هطول الأمطار.كما تشهد المحافظة حالة من الطقس السيئ حيث بدأت برياح شديدة وبعدها أمطار متقطعة، بعدها تردد دوى الرعد والبرق في سماء المحافظة ومن ثم هطلت امطار ثلجية على شوارع المحافظة.ومن جانبها، رفعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.