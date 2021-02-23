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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

النيابة تعاين موقع حادث غرق مركب مريوط

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:03 ص
حادث غرق مركب مريوط
حادث غرق مركب مريوط
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قرر المحامي العام الأول لنيابات الدخيلة الكلية غرب الإسكندرية، تشكيل فريق من نيابة العامرية ثان، للانتقال إلى موقع حادث غرق مركب مريوط لإجراء المعاينة اللازمة وسؤال شهود العيان، كذلك الانتقال إلى مستشفى العامرية لسؤال المصابين وسؤال أهل المتوفين.

واستمعت النيابة لأقوال المصابين والذين أقروا بأن المركب اصطدم بإحدى الصخور بالبحيرة مما أدى إلى انقلابها نتيجة الحمولة الزائدة.

كما طالبت النيابة العامة فرق الإنقاذ النهرى بمواصلة البحث عن ضحايا الحادث، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة ومعاينة مكان الحادث وسؤال أهل المتوفين، والتصريح بدفن الجثث عقب ندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي لبيان سبب الوفاة.

كان اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ بغرق مركبي صيد على متنهما أكثر من 13 فردًا بينهم أطفال من عائلة واحدة من نجع أبومطريد أثناء عودتهم من رحلة زردة.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

وقال ضاوي بدر عبدالمولي، أحد أقارب الضحايا، إن أكثر من 13 شخصًا من عائلة ونجع أبومطريد بالهوارية كانوا على متن مركبي صيد في رحلة زردة بجزيرة صغيرة بالبحيرة وعند انتهاء اليوم وأثناء عودتهم انقلبت بهم المراكب بالقرب من منتجع أفريكانو، وتم استخراج جثامين 6 أفراد ولا يزال البحث عن الباقين مستمرًا من قوات الإنقاذ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

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