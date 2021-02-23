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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الداخلية السعودى يبحث مع نظيره العراقى التنسيق المشترك

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:29 ص
سعود بن نايف
سعود بن نايف
وكالات
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عقد وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، جلسة مباحثات رسمية، مع وزير الداخلية العراقي عثمان علي الغانمي، الذي يزوز المملكة حاليا، ناقشا خلالها تعزيز التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم الثلاثاء، أن الأمير عبدالعزيز بن سعود قال في كلمته الافتتاحية: "إن جلسة المباحثات تأتي تأكيدًا للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، وتهدف إلى وضع الآليات اللازمة لتعزيز أمن واستقرار البلدين بما يحقق طموحات ورؤى قيادتي البلدين في ضوء نتائج الاجتماع الذي عقد مؤخرًا بين ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي رسم الخطوط العريضة لمستقبل العلاقات بين البلدين".

كما جرى خلال الجلسة "بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين".

وغادر وزير الداخلية العراقي، الرياض وكان في مقدمة مودعيه بمطار الملك خالد الدولي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي.

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