وزير الداخلية السعودى يبحث مع نظيره العراقى التنسيق المشترك

عقد وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، جلسة مباحثات رسمية، مع وزير الداخلية العراقي عثمان علي الغانمي، الذي يزوز المملكة حاليا، ناقشا خلالها تعزيز التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين.وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم الثلاثاء، أن الأمير عبدالعزيز بن سعود قال في كلمته الافتتاحية: "إن جلسة المباحثات تأتي تأكيدًا للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، وتهدف إلى وضع الآليات اللازمة لتعزيز أمن واستقرار البلدين بما يحقق طموحات ورؤى قيادتي البلدين في ضوء نتائج الاجتماع الذي عقد مؤخرًا بين ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي رسم الخطوط العريضة لمستقبل العلاقات بين البلدين".كما جرى خلال الجلسة "بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين".وغادر وزير الداخلية العراقي، الرياض وكان في مقدمة مودعيه بمطار الملك خالد الدولي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي.