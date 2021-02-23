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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 9 دول جديدة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:27 ص
المغرب يعلق الرحلات
المغرب يعلق الرحلات الجوية
وكالات
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قررت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية مؤقتا مع 9 دول، بسبب التطورات الوبائية المرتبطة باكتشاف سلالات جديدة من فيروس كورونا.


وقالت صحيفة "هسبريس" إن الأمر متصل بتعليق الرحلات الجوية ذهابا وإيابا مع كل من النمسا والبرتغال والسويد والتشيك وأوكرانيا وألمانيا، وهولندا وسويسرا وتركيا.

وتضاف الدول المذكورة إلى جنوب إفريقيا والدنمارك وبريطانيا وأستراليا والبرازيل ونيوزلندا وإيرلند، التي قرر المغرب في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية معها ذهابا وإيابا.

ويأتي تعليق هذه الرحلات بعدما أعلنت وزارة الصحة يوم السبت تحديد 21 متحورا جديدا من السلالة البريطانية.

وأشارت الوزارة إلى أن جهاز المراقبة الجينومية لم يكتشف حتى الآن أي نوع من التحور الجنوب إفريقي أو البرازيلي لفيروس كورونا في المغرب.

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