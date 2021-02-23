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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الناتو: قلقون من قرب امتلاك إيران لسلاح نووى

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:56 ص
ينس ستولتنبيرج
ينس ستولتنبيرج
وكالات
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أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبيرج، عن "قلق الحلف من قرب امتلاك إيران سلاحا نوويا، بالإضافة إلى قدرتها على توصيله عبر برنامجها الصاروخي".

وقال ستولتنبيرغ في تصريح لشبكة "CNN" الأمريكية: "إيران مصدر قلق لأنها مسئولة عن أنشطة مزعزعة لاستقرار المنطقة، ونحن قلقون إزاء برنامجها الصاروخي".

وأضاف: "نحن بالتأكيد قلقون إزاء تطوري إيران سلاحا نوويا"، مشيرا إلى أن "الحلف يرحب بالاتفاق النووي الموقع مع طهران في عام 2015".

ولفت إلى أنه "يتوقع أن يرحب الحلف أيضا بالجهود الأمريكية في محاولة إيجاد طريقة ما لتطوير أو توقيع اتفاق جديد مع إيران من شأنه فرض قيود على برنامج طهران النووي".

وأكد ستولتنبيرغ أن "أكثر ما يقلق ناتو هو ذلك المزيج بين قرب إيران من تطوير سلاح نووي وقدرتها على توصيله عبر برنامجها الصاروخي".

وتابع: "هو مزيج بين الاقتراب من امتلاك قنبلة نووية ورأس نووي وأسلحة نووية إلى جانب صواريخ بعيدة المدى"، مشددا على "أهمية فرض قيود على برنامج إيران النووي".

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