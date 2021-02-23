وصول شحنة جديدة من لقاح «سينوفارم» الصينى إلى مطار القاهرة

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي وصول شحنة جديدة من لقاح فيروس كورونا الصيني "سينوفارم"، البالغة 300 ألف جرعة، قادمة من العاصمة الصينية بكين، وذلك ضمن جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا.كان في استقبال الشحنة قيادات وزارة الصحة والسكان والسفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج.كانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد قد أعلنت، في وقت سابق، أن شحنات جديدة من لقاح فيروس كورونا الصيني ستصل إلى القاهرة خلال الفترة الحالية، ومن المنتظر أيضا أن تتسلم مصر في وقت لاحق شحنة كبيرة من لقاح شركة "أسترازينيكا".