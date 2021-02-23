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محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الأمريكى يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مواجهة التحديات الدولية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:20 ص
أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التزام الولايات المتحدة بالعمل على إصلاح ورفع مستوى الطموح في الشراكة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن هذا جاء خلال مشاركة بلينكن في الاجتماع الافتراضي لمجلس الشئون الخارجية بالاتحاد الأوربي، بدعوة من المفوض السامي للاتحاد الأوربي جوسيب بوريل.

وأضاف المتحدث أن بلينكن ركز على أهمية التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي ومع الدول الأعضاء به، لبحث التحديات العالمية على أساس القيم المشتركة مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية.

وتابع المتحدث أنه خلال الاجتماع، بحث بلينكن وبوريل ووزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي المواجهة المشتركة للقضايا الدولية الملحة، من بينها جائحة كورونا وإيران والصين والتغير المناخي.

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