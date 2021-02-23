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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض فيلم «هذه ليلتى» فى المسابقة الرسمية بمهرجان «رؤى»

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:19 ص
فيلم هذه ليلتى
فيلم هذه ليلتى
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أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان القاهرة للفيلم المصري القصير "رؤى"، مشاركة الفيلم الروائي القصير "هذه ليلتي"، ضمن المسابقة الرسمية بالدورة الرابعة من المهرجان، المزمع إقامة فعالياته بالجامعة الأمريكية في الفترة من 21 مارس حتى 29 مارس المقبل.

وأوضحت إدارة المهرجان - أن الفيلم سيتم عرضه في الساعة السابعة مساء يوم 24 مارس المقبل في قاعة أيوارت التذكارية بالجامعة الأمريكية، ضمن عروض المسابقة الرسمية بالمهرجان، وقد شارك الفيلم في عدة مهرجانات عربية ودولية، وحصل على جوائز كثيرة؛ كانت أبرزها الجائزة الذهبية من مهرجان "جنيف الدولي للأفلام الشرقية" بسويسرا.

"هذه ليلتي" فيلم روائي قصير تدور أحداثه حول رحلة قصيرة لسيدة فقيرة تصطحب طفلها الصغير المصاب بمتلازمة داون، حيث انتقلت به من منطقتها الشعبية إلى أحد الأحياء الراقية لشراء الآيس كريم والاستمتاع باليوم، ولكن يواجهها معاناة لم تكن متوقعة من تنمر وعنف، ومع هذا تصر الأم على اقتناص لحظات السعادة لطفلها.

الفيلم من إخراج يوسف نعمان، وسيناريو إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن بطولة النجوم ناهد السباعي وشريف الدسوقي والطفل عمرو حسام.

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