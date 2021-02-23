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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الناتو يبدأ مناورات عسكرية فى البحر المتوسط

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:58 ص
مناورات عسكرية
مناورات عسكرية
وكالات
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بدأ حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مناورات «ديناميك مانتا 2021» العسكرية في البحر الأبيض المتوسط بهدف تطوير التعاون الجوي والسطحي وتحت البحر لحرب دفاع الغواصات.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أوضحت القيادة البحرية للحلف في بيان لها، أن «المناورات في نسختها الـ21 تجري في الشواطئ الشرقية لجزيرة صقلية، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا واليونان».

وأكدت أن «هدف المناورات يتمثل في تزويد جميع المشاركين بتدريب حربي قاس من أجل زيادة قابليتهم وقدراتهم للعمل المشترك في مهارات الدفاع عن الغواصات والحرب السطحية».

وأشارت إلى مشاركة 5 سفن سطحية، و5 غواصات، و5 طائرات دورية بحرية من 8 دول إضافة إلى حاملة الطائرات شارل ديجول الفرنسية في المناورات.

وتنتهي المناورات في 5 مارس المقبل.

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