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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونسون: يجب أن نتعايش مع كورونا على المدى الطويل مثل الإنفلونزا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:23 ص
بوريس جونسون
بوريس جونسون
وكالات
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اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه يتعين على الناس التعايش مع فيروس كورونا كما تعايشت مع الإنفلونزا على المدى الطويل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال جونسون في كلمة أمام البرلمان: "يتعين على الناس التعايش مع فيروس كورونا على المدى الطويل مثلما يفعلون تماما مع الإنفلونزا في ظل توافر لقاح".

وأضاف أنه "لا توجد مشاكل في الإمدادات تؤثر على الجرعات في الوقت الراهن".

وتابع: "السبب الوحيد الذي يجعلني أستطيع قول إننا لا بد أن نتعلم التعايش مع كورونا كما نعيش مع الإنفلونزا على المدى الطويل، هو بالطبع لأن لدينا هذا البرنامج للتطعيم والقدرة على تطوير لقاحاتنا".

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