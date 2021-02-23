رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحديد 5 أبريل لمحاكمة نتنياهو فى قضايا فساد

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:19 ص
نتنياهو
نتنياهو
وكالات
طباعة
أعلنت المحكمة المركزية الإسرائيلية أن مرحلة استعراض الأدلة والإثباتات في محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بقضايا الفساد المرفوعة ضده تبدأ بعد الانتخابات، في 5 من أبريل المقبل.

وحسبما افادت وكالة أنباء "فرانس برس" أشارت المحكمة إلى أن الجلسات ستقام ثلاث مرات أسبوعيا في أيام الإثنين، الثلاثاء والأربعاء.

واعتبر القضاة أنه يوجد خلل بسلوك المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أبيحاي مندلبيت، عندما أعطى موافقته على التحقيق في القضايا، مع ذلك قرروا أنه لا يمكن إلغاء الاتهامات.

وقبل أسبوعين استؤنفت الجلسة في محاكمة نتنياهو بأروقة المحكمة المركزية الإسرائيلي، حيث قدم خلالها رد نتنياهو على لوائح الاتهام المرفوعة بحقه، ووصل نتنياهو بنفسه إلى قاعة المحكمة، لكنه غادرها بعد نصف ساعة، كما حضر الجلسة باقي المتهمين المتورطين بالملفات.

موضوعات متعلقة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد مكي بعد إصابته بكورونا

القصة الكاملة لهتك عرض طفلة 3 سنوات في الجيزة

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

أزمة فى الجبلاية بسبب تعليقات الجماهير المسيئة

الصور

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

ننشر تفاصيل المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

إطلاق اسم الشاعر فاروق شوشة على مدرج بجامعة دمياط

image description

تغطية ترعة الخياطة بدمياط (صور)

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

الأكثر قراءة

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد مكي بعد إصابته بكورونا

أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الثلاثاء 23-2-2021

مدير التعاقدات بالأهلى يكشف حقيقة ضم مهاجم جديد للفريق

منتخبا المغرب وجامبيا يتأهلان لربع نهائى أمم أفريقيا للشباب

الهلال السودانى: وزارة الصحة ترفض حضور الجماهير بمباراة مازيمبى

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

تعرف على أحدث إصدارات دار النسيم للنشر

الليلة.. عرض فيلم «شاهد على المحاكمة» بقصر السينما

العربية للعلوم تطرح رواية «القلم أمضى من السيف»

المجموعة القصصية «العازف» على طاولة مركز الحرية للإبداع.. الليلة