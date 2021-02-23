تحديد 5 أبريل لمحاكمة نتنياهو فى قضايا فساد

أعلنت المحكمة المركزية الإسرائيلية أن مرحلة استعراض الأدلة والإثباتات في محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بقضايا الفساد المرفوعة ضده تبدأ بعد الانتخابات، في 5 من أبريل المقبل.وحسبما افادت وكالة أنباء "فرانس برس" أشارت المحكمة إلى أن الجلسات ستقام ثلاث مرات أسبوعيا في أيام الإثنين، الثلاثاء والأربعاء.واعتبر القضاة أنه يوجد خلل بسلوك المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أبيحاي مندلبيت، عندما أعطى موافقته على التحقيق في القضايا، مع ذلك قرروا أنه لا يمكن إلغاء الاتهامات.وقبل أسبوعين استؤنفت الجلسة في محاكمة نتنياهو بأروقة المحكمة المركزية الإسرائيلي، حيث قدم خلالها رد نتنياهو على لوائح الاتهام المرفوعة بحقه، ووصل نتنياهو بنفسه إلى قاعة المحكمة، لكنه غادرها بعد نصف ساعة، كما حضر الجلسة باقي المتهمين المتورطين بالملفات.