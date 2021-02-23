فاوتشى: الانقسام السياسى فى الولايات المتحدة ساهم بحصيلة وفيات كورونا

قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، إن الانقسام السياسي بالولايات المتحدة ساهم في حصيلة وفيات كورونا "المذهلة".وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، أوضح فاوتشي أن وباء كورونا ظهر في وقت عانت فيه الولايات المتحدة من الانقسامات السياسية، مضيفا أن مجرد ارتداء قناع "أصبح رسالة سياسية أكثر من كونه إجراء للصحة العامة".وأضاف أنه ما كان ينبغي للولايات المتحدة "الدولة الغنية" أن تسجل نصف مليون وفاة بالفيروس.وأشار إلى أن التطعيم بإمكانه أن يساعد الولايات المتحدة في تحقيق "مناعة القطيع"، والحماية من الوفيات وحالات المرض الشديدة التي يسببها فيروس كورونا.وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي وباء كورونا، وسجلت حتى الآن نصف مليون حالة وفاة.وتجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة، عدد القتلى الأمريكيين الذين سقطوا خلال الحرب العالمية الثانية، الذين لم يتجاوز عددهم 405 آلاف قتيل.