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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تعين «وزيرا للوحدة» لمحاربة ظاهرة الانتحار

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:15 ص
ظاهرة الانتحار
ظاهرة الانتحار
وكالات
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أفادت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية بأن رئيس الوزراء، يوشيهيدي سوجا، عين تيتسوشي ساكاموتو "وزيرا للوحدة"، بعد أن تم استحداث هذه الوزارة في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الوحدة أضيفت إلى الحكومة بهدف محاربة ظاهرة الانتحار التي عرفت تزايدا كبير مؤخرا.

وقالت الصحيفة إن سكان اليابان يعانون من الوحدة والعزلة، مع شيوع ما يعرف بـ"الوفيات المنفردة"، في إشارة إلى الأشخاص الذين يموتون داخل منازلهم ويبقون غير مكتشفين لفترات طويلة.

ووفقا للصحيفة، فإن اليابان تصنف في المراتب الأولى من حيث عدد الأشخاص المسنين الذين يشعرون أنه ليس لديهم من يلجؤون إليه في أوقات الحاجة.

وفاقمت جائحة كورونا مشاعر العزلة على مستوى العالم، حيث يعتقد الخبراء أنه أثناء الوباء، أدى نقص فرص العمل وزيادة عبء رعاية الأطفال والمنزل إلى رفع مستوى التوتر.

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