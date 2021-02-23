المغرب.. انخفاض الإصابات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيلها 108 إصابات و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يمثل انخفاضا لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات امس.وأفادت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 108، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 481263 حالة منذ بدء رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 7407 تعتبر نشطة.ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بالتالي تراجعا تدريجيا في المغرب، الذي سجل يوم 18 فبراير 477 حالة، وفي 19 فبراير 448، وفي 20 فبراير 444، وفي 21 فبراير 207.وأضافت الوزارة أنها رصدت 5 وفيات جديدة جراء المرض خلال يوم، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 8559 بنسبة فتك عند مستوى حوالي 1.8%.ويأتي ذلك بعد أن بلغ هذا المؤشر يوم 18 فبراير 7 حالات، وفي 19 فبراير 16، وفي 20 فبراير 8، وفي 21 فبراير 6.وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 633 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى مستوى 465297 بمعدل تعاف بلغ 96.6%.