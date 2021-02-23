رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب.. انخفاض الإصابات اليومية بكورونا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:49 ص
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيلها 108 إصابات و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يمثل انخفاضا لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات امس.

وأفادت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 108، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 481263 حالة منذ بدء رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 7407 تعتبر نشطة.

ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بالتالي تراجعا تدريجيا في المغرب، الذي سجل يوم 18 فبراير 477 حالة، وفي 19 فبراير 448، وفي 20 فبراير 444، وفي 21 فبراير 207.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 5 وفيات جديدة جراء المرض خلال يوم، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 8559 بنسبة فتك عند مستوى حوالي 1.8%.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ هذا المؤشر يوم 18 فبراير 7 حالات، وفي 19 فبراير 16، وفي 20 فبراير 8، وفي 21 فبراير 6.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 633 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى مستوى 465297 بمعدل تعاف بلغ 96.6%.

موضوعات متعلقة

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

قاتل أمه المسنة بنجع حمادي:«ما رضيتش تعمل شاي وما بتشدش السيفون»

تحميل نماذج استرشادية لامتحان للصف الخامس الابتدائي 2021

غرق مركبين بـ19 مواطنا في بحيرة مريوط بالإسكندرية

الصور

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

ننشر تفاصيل المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

إطلاق اسم الشاعر فاروق شوشة على مدرج بجامعة دمياط

image description

تغطية ترعة الخياطة بدمياط (صور)

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

الأكثر قراءة

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد مكي بعد إصابته بكورونا

غرق مركبين بـ19 مواطنا في بحيرة مريوط بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الثلاثاء 23-2-2021

مدير التعاقدات بالأهلى يكشف حقيقة ضم مهاجم جديد للفريق

منتخبا المغرب وجامبيا يتأهلان لربع نهائى أمم أفريقيا للشباب

الهلال السودانى: وزارة الصحة ترفض حضور الجماهير بمباراة مازيمبى

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

تعرف على أحدث إصدارات دار النسيم للنشر

الليلة.. عرض فيلم «شاهد على المحاكمة» بقصر السينما

العربية للعلوم تطرح رواية «القلم أمضى من السيف»

المجموعة القصصية «العازف» على طاولة مركز الحرية للإبداع.. الليلة