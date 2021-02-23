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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مرشح بايدن لوزارة العدل: مكافحة التطرف الداخلى ستكون أولويتى

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:05 ص
ميريك جارلاند
ميريك جارلاند
وكالات
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قال مرشح الرئيس الأمركي جو بايدن لتولي وزارة العدل القاضي ميريك جارلاند، إن "مكافحة التطرف الداخلي" ستكون أولويته في حال تمت المصادقة على تعيينه مدعيا عاما للبلاد.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، خلال جلسة استماع أمام لجنة العدل في مجلس الشيوخ، اعتبر جارلاند أن "التطرف اليميني في الولايات المتحدة أسوأ مما كان عليه عندما قاد التحقيق في تفجير مبنى فدرالي في أوكلاهوما سيتي عام 1995، الذي أسفر عن مقتل 168 شخصا".

وقال إن "هناك خطا مباشرا بين هذا الاعتداء واعتداء 6 يناير على مبنى الكابيتول من قبل متطرفين مؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب".

وأضاف أمام اللجنة التي تدقق في ترشيحه: "كان هذا أبشع هجوم رأيته على العملية الديمقراطية، ولم أتوقع رؤيته في حياتي مطلقا"، معربا عن اعتقاده بأن "هذا الأمر قد يتكرر وليس بالضرورة أن يحدث لمرة واحدة".

وقال: "نحن نواجه فترة أكثر خطورة من تلك التي واجهناها في أوكلاهوما سيتي، وهذا سيكون على رأس أولوياتي".

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