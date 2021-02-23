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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. عرض فيلم «شاهد على المحاكمة» بقصر السينما

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:12 ص
فيلم شاهد على المحاكمة
فيلم شاهد على المحاكمة
نضال ممدوح
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ينظم قصر السينما بجاردن سيتي٬ في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء٬ عرضًا للفيلم الروائي الطويل
witness for the prosecution أو "شاهد على المحاكمة"٬ من إخراج بيلي وايلدر٬ عن قصة بوليسية من تأليف أجاثا كريستي.

الفيلم من إنتاج عام 1957 وتبلغ مدة عرضه 116 دقيقة، من بطولة: تشارلز لوجتون٬ تيرون باور٬ مارلين ديتريتش٬ هنري دانييل٬ نورما فاردن٬ وجون ويليامز.

تدور أحداث الفيلم من أجواء غامضة٬ من خلال المحامي سير ويلفريد٬ والذي يتهم بقتل الأرملة الثرية إميلي، وتولى الدفاع عنه المحامي المرموق ليوناردو، الذي لاحظ أن هناك أشياء غامضة، تحاك ضد هذا المتهم، فقد رفضت زوجته كريستين، أن تكون شاهدة نفي، لتثبت أين كان زوجها، وقت وقوع الجريمة.

يعقب عرض الفيلم حلقة نقاشية حوله٬ مع الحضور والناقدة نشوى نبيل.

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