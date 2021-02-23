رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تسجل 78 وفاة جديدة بكورونا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:16 ص
كورونا في تركيا
كورونا في تركيا
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 78 وفاة و8104 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 28138، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2646526.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين ارتفع إلى 2529450، بعد تسجيل 5690 حالة شفاء جديدة.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أعلن في 20 فبراير الحالي، أن بلاده ستبدأ برفع القيود المفروضة في إطار مكافحة فيروس كورونا تدريجيا، بحسب أوضاع كل ولاية، اعتبارا من مطلع شهر مارس المقبل.

موضوعات متعلقة

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

5 وفيات و5 مصابين حتى الآن بحادث غرق مركب الإسكندرية

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 22-2-2021

الصور

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

ننشر تفاصيل المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

إطلاق اسم الشاعر فاروق شوشة على مدرج بجامعة دمياط

image description

تغطية ترعة الخياطة بدمياط (صور)

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

الأكثر قراءة

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد مكي بعد إصابته بكورونا

غرق مركبين بـ19 مواطنا في بحيرة مريوط بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

مدير التعاقدات بالأهلى يكشف حقيقة ضم مهاجم جديد للفريق

منتخبا المغرب وجامبيا يتأهلان لربع نهائى أمم أفريقيا للشباب

الهلال السودانى: وزارة الصحة ترفض حضور الجماهير بمباراة مازيمبى

الاتحاد الدولى لكرة اليد يقرر إيقاف رئيس الاتحاد المصرى للعبة لمدة عام

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

تعرف على أحدث إصدارات دار النسيم للنشر

الليلة.. عرض فيلم «شاهد على المحاكمة» بقصر السينما

العربية للعلوم تطرح رواية «القلم أمضى من السيف»

المجموعة القصصية «العازف» على طاولة مركز الحرية للإبداع.. الليلة