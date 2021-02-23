البرازيل تسجل أكثر من 26 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيلها 26986 إصابة و639 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 26986، ليصل العدد الإجمالي إلى 10195160 حالة.ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البرازيل يوم 19 فبراير 51050 حالة، وفي 20 فبرابر 57472، وفي 21 فبرابر 29026.كما ذكرت الوزارة أنها رصدت 639 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 247143 شخصا، بنسبة فتك 2.4%.وسبق أن وصل مؤشر الوفيات اليومية جراء الفيروس يوم 19 فبراير 1308 حالات، وفي 20 فبرابر 1212، وفي 21 فبراير 527.ومن الجدير بالذكر أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دوما في البرازيل تراجعا كبيرا في عطلة نهاية الأسبوع وأيام الاثنين لأسباب بيروقراطية وانخفاض عدد الفحوص.وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.