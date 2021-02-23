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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مدير التعاقدات بالأهلى يكشف حقيقة ضم مهاجم جديد للفريق

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:05 ص
أمير توفيق
أمير توفيق
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نفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تعاقد ناديه مع مهاجمين جدد، سواء من اللاعبين المحليين أو من جنسيات أخرى، مؤكدا أن ما يتردد في هذا الشأن كلام عار تماما من الصحة.

وقال أمير توفيق، إن فريق الكرة بالنادي الأهلي يعيش حالة من الاستقرار الشديد على كافة الأصعدة، ويضم نخبة من أبرز اللاعبين في كل الخطوط، وأن تركيز الجميع ينصب على توفير الأجواء المناسبة للفريق في مشواره الأفريقي والمحلي، لمواصلة تحقيق البطولات والانتصارات.

وأضاف توفيق، أنه لا صحة تماما لما تردد عن تلقي ترشيحات لضم لاعبين جدد في الوقت الراهن، خاصة مع تبقي فترة طويلة على نهاية الموسم، وأن التعاقد مع صفقات جديدة بالأهلي يجري وفقا لمعايير محددة، حيث يتم تقييم الأمور من كافة الجوانب بعد نهاية الموسم ومناقشة رؤية الجهاز الفني مع لجنة التخطيط للكرة، وبالرجوع إلى محمود الخطيب رئيس النادي، والمفوض في هذا الشأن.

وأشار مدير التعاقدات إلى أن الفترة الحالية لم تشهد التطرق إلى التفاوض أو التعاقد مع لاعبين جدد في أي مركز من المراكز، خاصة أن الهدف الرئيسي في المرحلة الحالية هو دعم الفريق ومساندته لتحقيق طموحات جماهير الأهلي على كافة المستويات، بعد الفوز ببطولة الدوري والكأس ودوري أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية.

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