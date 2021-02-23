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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

منتخبا المغرب وجامبيا يتأهلان لربع نهائى أمم أفريقيا للشباب

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:02 ص
المنتخب المغربي
المنتخب المغربي
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تأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائيات أمم أفريقيا للشباب لكرة القدم بعد فوزه بثلاثة أهداف نظيفة، على نظيره التنزاني، في المباراة التي جمعتهما اليوم على الملعب الأولمبي بنواكشوط، وذلك ضمن الجولة الثالثة من المواجهات المؤهلة للدور الثاني من بطولة أمم أفريقيا للشباب التي تستضيفها موريتانيا حاليا.

وافتتح المنتخب المغربي التسجيل في الدقيقة 2 من بداية المباراة من ضربة جزاء بأقدام اللاعب مهدي لمبارك، وبعد 5 دقائق من الهدف الأول سجل مهاجم المنتخب المغربي أيوب مولوا الهدف الثاني قبل أن يأتي ويضاعف النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 17 من شوط المباراة الأول.

وبهذا الفوز يكون المنتخب المغربي قد حقق فوزا مهما، وحجز مقعدا له في الربع النهائي بسبع نقاط في رصيده متصدرا المجموعة الثالثة التي تضم غانا وغامبيا وتنزانيا.

وفي مدينة نواذيبو شمال موريتانيا، تأهل منتخب جامبيا بعد فوزه على منتخب غانا بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما بالملعب البلدي في مدينة نواذيبو، ضمن المجموعة الثالثة من بطولة أمم إفريقيا للشباب.

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