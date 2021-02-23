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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الهلال السودانى: وزارة الصحة ترفض حضور الجماهير بمباراة مازيمبى

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:00 ص
إسماعيل عثمان
إسماعيل عثمان
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قال إسماعيل عثمان، نائب الأمين العام لنادي الهلال السوداني، إن الأمانة العامة للنادي تسلمت خطابا، من وزارة الصحة، بعدم الموافقة على السماح بدخول الجمهور في مباراة الفريق أمام نادي مازيمبي الكونغولي غدًا، على استاد الجوهرة الزرقاء في مدينة أم درمان بالخرطوم، ضمن دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف نائب الأمين العام لنادي الهلال، في بيان اليوم، أنهم كانوا قد طلبوا السماح لعدد قليل جدًا من الجمهور بحضور المباراة، بما لا يتجاوز 1% فقط من سعة الاستيعاب القصوى لاستاد الهلال.

وأوضح أن الفريق كان بحاجة للدافع المعنوي من جمهور الهلال، ولكن النادي فوجئ بقرار السلطات الصحية، واصفا القرار بأنه "صادم".

وطمأن عثمان جماهير الهلال بأن لاعبي الفريق في أتم الاستعداد والجاهزية القصوى للمباراة، كما أن الروح المعنوية عالية في معسكر الفريق لتحقيق نتيجة ايجابية تُرضي طموحات القاعدة الجماهيرية الكبيرة للهلال داخل وخارج السودان.

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