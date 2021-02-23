جونز هوبكنز: «كورونا» حصد أرواح أكثر من نصف مليون شخص فى أمريكا

أظهرت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية المعنية بالإحصاءات المرتبطة بالفيروس حول العالم، أن الولايات المتحدة، تخطت حاجز نصف مليون حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وأشارت بيانات الجامعة على موقعها الإلكتروني لى أنه حتى اليوم، حصد "كوفيد-19" حياة 500 ألف و71 شخصا بزيادة 100 ألف عن الحصيلة الإجمالية التي سجلت قبل شهر تمامًا عشية تنصيب الرئيس جو بايدن، الذي جعل مكافحة كوفيد-19 أولويته المطلقة، وذلك من أصل نحو مليونين و472 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس جرى تسجيلها حول العالم منذ بداية تفشي الوباء.وتعد الولايات المتحدة من أكثر دول العالم تضررا من وباء "كورونا" من حيث أعداد الوفيات والإصابات بفارق كبير عن جميع الدول، وسجلت حتى اليوم أكثر من 28 مليونا و174 ألف إصابة.