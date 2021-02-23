رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونز هوبكنز: «كورونا» حصد أرواح أكثر من نصف مليون شخص فى أمريكا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:25 ص
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
أ ش أ
طباعة
أظهرت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية المعنية بالإحصاءات المرتبطة بالفيروس حول العالم، أن الولايات المتحدة، تخطت حاجز نصف مليون حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت بيانات الجامعة على موقعها الإلكتروني لى أنه حتى اليوم، حصد "كوفيد-19" حياة 500 ألف و71 شخصا بزيادة 100 ألف عن الحصيلة الإجمالية التي سجلت قبل شهر تمامًا عشية تنصيب الرئيس جو بايدن، الذي جعل مكافحة كوفيد-19 أولويته المطلقة، وذلك من أصل نحو مليونين و472 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس جرى تسجيلها حول العالم منذ بداية تفشي الوباء.

وتعد الولايات المتحدة من أكثر دول العالم تضررا من وباء "كورونا" من حيث أعداد الوفيات والإصابات بفارق كبير عن جميع الدول، وسجلت حتى اليوم أكثر من 28 مليونا و174 ألف إصابة.

موضوعات متعلقة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد مكي بعد إصابته بكورونا

قاتل أمه المسنة بنجع حمادي:«ما رضيتش تعمل شاي وما بتشدش السيفون»

النيابة تعاين موقع حادث غرق مركب مريوط

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

الصور

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

ننشر تفاصيل المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

إطلاق اسم الشاعر فاروق شوشة على مدرج بجامعة دمياط

image description

تغطية ترعة الخياطة بدمياط (صور)

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

الأكثر قراءة

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد مكي بعد إصابته بكورونا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الثلاثاء 23-2-2021

ميك جاجر يروى فيلما بصوته احتفالا بذكرى تأسيس «قاعة ألبرت» الملكية

مدير التعاقدات بالأهلى يكشف حقيقة ضم مهاجم جديد للفريق

منتخبا المغرب وجامبيا يتأهلان لربع نهائى أمم أفريقيا للشباب

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

تعرف على أحدث إصدارات دار النسيم للنشر

الليلة.. عرض فيلم «شاهد على المحاكمة» بقصر السينما

العربية للعلوم تطرح رواية «القلم أمضى من السيف»

المجموعة القصصية «العازف» على طاولة مركز الحرية للإبداع.. الليلة