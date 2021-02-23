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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

العربية للعلوم تطرح رواية «القلم أمضى من السيف»

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:49 ص
القلم أمضى من السيف
القلم أمضى من السيف
نضال ممدوح
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صدرت حديثا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ النسخة العربية لرواية "القلم أمضي من السيف" من تأليف جيفري أرشير٬ وترجمة زينة البارودي.

في روايته "القلم أمضى من السيف" يتابع جيفري أرشر سرد ملحمته التاريخية الاجتماعية، فيخبرنا عما سيحل بالسفينة باكينجهام في رحلتها الأولى، وهل ستنجو من التفجير؟ كما يطلعنا على مستقبل الشاب اللامع سيباستيان كليفتون ومدى نجاحه في عالم المصارف، وعلاقته بخطيبته سامانثا، وهل سيكتب لهذه العلاقة الاستمرار؟ كذلك سيخبرنا عن مستقبل جايلز بارينغتون الانتخابي ونتيجة مغامراته العاطفية على مستقبله السياسي والعائلي، كما يسلّط الضوء على دور هاري في الحملة الدولية لإطلاق سراح السجين الروسي باباكوف، والدور الذي سيؤديه بخصوص رواية العم جو المحظورة، كما يسرد وقائع الدعوى بين الليدي فيرجينيا والسيدة إيما والدور المحوري الذي سيؤديه الرائد فيشر فيها.

في سياق متصل وعن نفس الدار صدرت الترجمة العربية لكتاب "مشاركة الخبرة المهنية تصنع الإبداع" من تأليف سيث جودين٬ وترجمة إسماعيل كاظم.

ومما جاء علي الغلاف الخلفي للكتاب: لا يترافق العمل الإبداعي عادة مع ضمانة بالنجاح، ولكن لكل من النجاح أو عدم النجاح نمط معين، ويعتبر سلوك النمط المنسجم مع الممارسة هو الطريق الأنجع للمضي قدمًا.

بالاستناد إلى ورشة العمل أكيمبو التي ابتدعها سيث جودين، سيساعدك كتاب الممارسة "THE PRACTICE: Shipping Creative Work" في نسخته العربية المعنونة "مشاركة الخبرة المهنية تصنع الإبداع" على تخطي العوائق للعثور على الشجاعة اللازمة للإقدام على عمل مبدع ومشاركته مع الآخرين.

عبر هذا الكتاب يصرّ المؤلف سيث جودين على أن الانسجام في العمل المبدع أكثر أهمية من أصالته، وهو سيساعد القارئ على تحويل شغفه من مجرد إلهاء إلى مساهمة مثمرة في الحياة، سيسعى كل شغوف إلى مشاركتها مع الحياة، هذا الكتاب بمثابة دليل يشجعك على تحمل المخاطر التي تستحق المخاطرة بها، واستجلاب التعاطب المطلوب لإنجاز عمل يساهم بأصالة واتساق وفرح.
مشاركة الخبرة المهنية تصنع الإبداع
مشاركة الخبرة المهنية تصنع الإبداع

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