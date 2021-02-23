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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ولاية نيو جيرسى الأمريكية تشرع الماريجوانا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:48 ص
الماريجوانا
الماريجوانا
وكالات
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وقع حاكم ولاية نيو جيرسي الأمريكية، فيل مورفي، تشريعا يقنن وينظم استخدام وحيازة الماريجوانا لمن تبلغ أعمارهم 21 عامًا وما فوق، كما ألغى تجريم حيازة الماريجوانا والحشيش.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال مورفي في بيان: "لقد فشلت قوانين حظر الماريجوانا الحالية لدينا في كل اختبارات العدالة الاجتماعية ولهذا السبب كنت أؤيد بشدة ومنذ سنوات تقنين استخدام الحشيش للبالغين".

وأضاف: "إن الحفاظ على الوضع كما هو عليه والذي يسمح باعتقال عشرات الآلاف خصوصا الأشخاص الملونين، كل عام لارتكاب جرائم مخدرات منخفضة المستوى هو أمر غير عادل".

وذكر أنه "في نوفمبر الماضي، صوت سكان نيو جيرسي بأغلبية ساحقة لدعم إنشاء سوق منظم يسمح للبالغين باستخدام الماريجوانا. وأنا أعتقد أن هذه العملية ستكون في النهاية نموذجا وطنيا".

ووفقا لصحيفة Asbury Park Press، فإن هذه الخطوة تجعل ولاية نيو جيرسي الولاية الأمريكية الثالثة عشرة التي تضفي الشرعية على استخدام الماريجوانا.

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