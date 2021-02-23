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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باريس تحتج على تصريحات رئيس باكستان بشأن الإسلام فى فرنسا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:38 ص
أنياس فون دير مول
أنياس فون دير مول
وكالات
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استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، القائم بأعمال السفارة الباكستانية، إثر تصريحات أدلى بها الرئيس الباكستاني عارف علوي ضد مشروع القانون الفرنسي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنياس فون دير مول، إن بلادها أعربت للقائم بأعمال السفارة الباكستانية عن "دهشتها واستهجانها" إزاء تصريحات الرئيس الباكستاني، إذ أن مشروع القانون المذكور "لا يتضمن أي أحكام تمييزية، ويتوافق مع دستورنا والتزاماتنا الدولية".

وأضافت أنه "على باكستان أن تتفهم ذلك وتتخذ موقفا بناءً تجاه علاقاتنا الثنائية".

وكان علوي طالب فرنسا يوم السبت بالكف عن "ترسيخ المواقف التمييزية ضد المسلمين بقوانين تهدف إلى محاربة ما يسمى التطرف"، في إشارة إلى مشروع القانون الذي قدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الماضي لمحاربة ما تسمى بـ"الانعزالية الإسلامية".

وأشار إلى أن "باريس تحتاج إلى جمع الناس معا بدلا من مهاجمة الإسلام بطريقة معينة لخلق تنافر وتحيز في المجتمع".

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