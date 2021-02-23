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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب ينتقد إجباره على تقديم سجلاته المالية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:50 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قرار المحكمة العليا برفض طلبه منع المدعي العام لمنطقة مانهاتن من الحصول على سجلاته المالية، واصفا التحقيق بأنه "ذو دوافع سياسية".

وقال ترامب، في بيان، إنه ما كان ينبغي للمحكمة العليا أن تسمح باستمرار ما وصفه بحملة "التصيد" ضده، متعهدا بمواصلة معركته.

ورأى أن "ما يجري لم يحدث أبدا لرئيس من قبل"، مشيرا إلى أن "كل ما يحصل هو بإيعاز من الديمقراطيين حيث إن مدينة نيويورك والولاية، يسيطر عليها الحاكم الديمقراطي أندرو كومو"، واصفا إياه بـ"العدو".

وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، أصدرت قرارا فرضت بموجبه على ترامب، تقديم إقراراته الضريبية إلى المدعي العام في نيويورك، على أن تخضع السجلات لقواعد السرية لهيئة المحلفين الكبرى التي تقيد نشرها العلني.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قالت نقلا عن بيانات ضريبية، إن ترامب دفع 750 دولارا فقط من ضرائب الدخل الفدرالية المترتبة عليه عامي 2016 و2017.

وأضافت أن الرئيس السابق لم يدفع في الـ15 سنة الماضية ضرائب الدخل عن 10 أعوام منها.

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