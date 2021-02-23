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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

المجموعة القصصية «العازف» على طاولة مركز الحرية للإبداع.. الليلة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:40 ص
العازف
العازف
نضال ممدوح
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تستقبل قاعة المسرح التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء٬ أمسية ثقافية لمناقشة المجموعة القصصية "العازف" للكاتبة غادة صلاح الدين، وتناقش المجموعة الدكتورة سحر شريف٬ وتدير اللقاء الدكتورة نهى بلال.

ومن إحدى قصص المجموعة نقرأ: "ظلت هدى تعاني الرغبة في الهروب من حزنها وتحارب ذلك الفتور الذي أصابها، حيث تملك الحزن من وجدانها وانتابتها لمحة من برود الموقف".

وعن المجموعة يقول الناقد أحمد عبد الله: هناكَ ميزةٌ اكتنفَت نصوص "غادة" السرديَّة، وهي أنها، تزرع الأحداث وتجعلها تفلت من قبضةٍ ترتبطُ بعُصاب الكاتبة، فلَا تحاصرها ولا تُمنهجها وِفق مسار موضوع بل تتوخى تلقائية حدوثها وإن كانت تكتبها!

في المجموعة القصصية "العازف" نظرٌ إلى الآيديولوجية – التِي تخلع سردية النَّص بشكل جزئي إن كانت همًا- وتقيّدٌ غير ظاهر بخطِّ سير الأحداث، والمُلفت هنا عدم انفلات "غادة" من مفهوم القصة مع هذه التدخُّلات المفاهيميَّة.

تُعامل الكاتبة أزمنتها على قياسٍ مُقيد أحيانًا ومطلق في أحيان أخرى، أي أنها تربطُ قصصها بمكانٍ وزمانٍ ثابتٍ بِحيثيات قد تعزلها عن الكون الخارجي ويجعل القارئ مُحاطًا بمفاهيم قد يكون من السهل عليهِ فِهمها بَل عالمية الصُنعة غير مُتجرِّدة من بيئتها الأصلية التِي استلهمت منها أحداث قصصها والتِي بَان فيها خيالها الخَصب.

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