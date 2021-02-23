المجموعة القصصية «العازف» على طاولة مركز الحرية للإبداع.. الليلة
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:40 ص
نضال ممدوحطباعة
تستقبل قاعة المسرح التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء٬ أمسية ثقافية لمناقشة المجموعة القصصية "العازف" للكاتبة غادة صلاح الدين، وتناقش المجموعة الدكتورة سحر شريف٬ وتدير اللقاء الدكتورة نهى بلال.
ومن إحدى قصص المجموعة نقرأ: "ظلت هدى تعاني الرغبة في الهروب من حزنها وتحارب ذلك الفتور الذي أصابها، حيث تملك الحزن من وجدانها وانتابتها لمحة من برود الموقف".
وعن المجموعة يقول الناقد أحمد عبد الله: هناكَ ميزةٌ اكتنفَت نصوص "غادة" السرديَّة، وهي أنها، تزرع الأحداث وتجعلها تفلت من قبضةٍ ترتبطُ بعُصاب الكاتبة، فلَا تحاصرها ولا تُمنهجها وِفق مسار موضوع بل تتوخى تلقائية حدوثها وإن كانت تكتبها!
في المجموعة القصصية "العازف" نظرٌ إلى الآيديولوجية – التِي تخلع سردية النَّص بشكل جزئي إن كانت همًا- وتقيّدٌ غير ظاهر بخطِّ سير الأحداث، والمُلفت هنا عدم انفلات "غادة" من مفهوم القصة مع هذه التدخُّلات المفاهيميَّة.
تُعامل الكاتبة أزمنتها على قياسٍ مُقيد أحيانًا ومطلق في أحيان أخرى، أي أنها تربطُ قصصها بمكانٍ وزمانٍ ثابتٍ بِحيثيات قد تعزلها عن الكون الخارجي ويجعل القارئ مُحاطًا بمفاهيم قد يكون من السهل عليهِ فِهمها بَل عالمية الصُنعة غير مُتجرِّدة من بيئتها الأصلية التِي استلهمت منها أحداث قصصها والتِي بَان فيها خيالها الخَصب.
ومن إحدى قصص المجموعة نقرأ: "ظلت هدى تعاني الرغبة في الهروب من حزنها وتحارب ذلك الفتور الذي أصابها، حيث تملك الحزن من وجدانها وانتابتها لمحة من برود الموقف".
وعن المجموعة يقول الناقد أحمد عبد الله: هناكَ ميزةٌ اكتنفَت نصوص "غادة" السرديَّة، وهي أنها، تزرع الأحداث وتجعلها تفلت من قبضةٍ ترتبطُ بعُصاب الكاتبة، فلَا تحاصرها ولا تُمنهجها وِفق مسار موضوع بل تتوخى تلقائية حدوثها وإن كانت تكتبها!
في المجموعة القصصية "العازف" نظرٌ إلى الآيديولوجية – التِي تخلع سردية النَّص بشكل جزئي إن كانت همًا- وتقيّدٌ غير ظاهر بخطِّ سير الأحداث، والمُلفت هنا عدم انفلات "غادة" من مفهوم القصة مع هذه التدخُّلات المفاهيميَّة.
تُعامل الكاتبة أزمنتها على قياسٍ مُقيد أحيانًا ومطلق في أحيان أخرى، أي أنها تربطُ قصصها بمكانٍ وزمانٍ ثابتٍ بِحيثيات قد تعزلها عن الكون الخارجي ويجعل القارئ مُحاطًا بمفاهيم قد يكون من السهل عليهِ فِهمها بَل عالمية الصُنعة غير مُتجرِّدة من بيئتها الأصلية التِي استلهمت منها أحداث قصصها والتِي بَان فيها خيالها الخَصب.