محافظ الإسكندرية: المركب الغارق ليس له ترخيص أو مرسى

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المركب الغارق في بحيرة مريوط بمنطقة الجراري في برج العرب، ينتمي لمراكب الصيد والترفيه، والتي يخرج بها المواطنون في المساء للتنزه، والجلوس على الجزيرة.وأوضح محافظ الإسكندرية أن تلك المراكب عشوائية ليس لها تراخيص أو مراسي على الجانبين.وكان قد انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، إلى موقع حادث غرق أحد المراكب ببحيرة مريوط غرب الإسكندرية، حيث وجه قوات الحماية المدنية، وقوات الإنقاذ النهري بسرعة انتشال الغرقى، وتخصيص 4 مستشفيات لنقل المصابين.ولفت إلى أن حادث غرق مركب برج العرب، وقع بمنطقة الجراري أمام ستاد برج العرب، بسبب غرق مركب صغير على متنه عدد كبير من الأفراد ولم يتم تحديد العدد النهائي حتى الآن.