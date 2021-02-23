المغرب تبحث تعليق رحلات مع دول أوروبية بسبب سلالات كورونا الجديدة

أفادت وسائل إعلام مغربية بأن السلطات المختصة تدرس قرار تعليق الرحلات الجوية ذهابا وإيابا، مع دول أوروبية؛ بسبب اكتشاف 21 سلالة جديدة من فيروس كورونا.وأضافت المصادر أنه من المرجح أن تكون الدول الأوروبية المعنية هي ألمانيا وبلجيكا والبرتغال وسويسرا، وهو القرار الذي تدرسه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.يذكر أن المغرب شهد انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات الجديدة والوفيات المرتبطة بفيروس كورونا خلال الشهر الماضى.