تونس والجزائر تبحثان التعاون بالسياحة

أعرب وزير السياحة التونسي الحبيب عمار، عن أمله في تطوير وتنويع أطر التعاون مع الجزائر، لاسيما في المجال السياحي، باعتبار أن السوق الجزائرية تعد أهم الأسواق الوافدة إلي تونس.وأشار وزير السياحة - خلال لقائه بسفير الجزائر بتونس عزوز باعلال - إلى أن الحكومة التونسية قامت بتطوير مختلف المعابر الحدودية لتسهيل إجراءات دخول الجزائريين إلى تونس، وإلى أنها ستعمل خلال الفترة القادمة، بعد نهاية الأزمة الصحية، على تسهيل هذه العملية مع توفير كل مستلزمات الوقاية والمراقبة الصحية لضمان سلامة الطرفين الجزائري والتونسي.من ناحيته، أكد سفير الجزائر في تونس، على ما توليه بلاده من أهمية كبرى للعلاقات المتينة التي تربطها مع الشقيقة تونس، والقائمة على الأخوة وحسن الجوار والثقة المتبادلة، منوها بمستوى التعاون الذي يجمع البلدين في مختلف المجالات وخاصة المجال السياحي إضافة إلى تطلع الجزائر إلى الارتقاء بمستوى هذا التعاون مع تونس إلى أرفع مستوى.