العم مصباح والحمار مشكاح جديد المركز القومي لثقافة الطفل

صدر حديثًا عن المركز القومي لثقافة الطفل كتابين جديدين٬ الأول بعنوان "قصص محمد جبريل للأطفال" للكاتب الروائي الكبير محمد جبريل٬ وروسومات للفنان محسن عبد الحفيظ. وقد طرح المركز نسخة ألكترونية مجانية للقراء.ومحمد جبريل سبق وصدر له عدة أعمال روائية وقصصية منها روايات: الأسوار، إمام آخر الزمان، من أوراق أبي الطيب المتنبي، اعترافات سيد القرية، زهرة الصباح، الشاطئ الآخر، رباعية بحري، ياقوت العرش، بوح الأسرار، مد الموج، نجم وحيد في الأفق، حكايات الفصول الأربعة، زوينة، صيد العصارى، غواية الإسكندر، الجودرية، رجال الظل.بالإضافة إلي مجموعاته القصصية: تلك اللحظة انعكاسات الأيام العصيبة هل حكايات وهوامش من حياة المبتلى، سوق العيد، انفراجة الباب، حارة اليهود، رسالة السهم الذي لا يخطئ، موت قارع الأجراس وغيرها.أما الكتاب الثاني فبعنوان "العم مصباح والحمار مشكاح" تأليف عزة أنور٬ رسوم رشا منير. والكتاب أيضا متوافر في نسخة إلكترونية.ومما جاء علي الغلاف الخلفي للكتاب: كثير من القصص تروي علي لسان الحيوان٬ وكم من قصص من هذا النوع وصلت شهرتها الآفاق٬ مثل قصص كليلة ودمنة. والكاتبة تسلك هذا النهج القديم لكنها لا تقف عنده٬ فهي تضيف له فهمها وعلاقتها بالكون.