إيران تعلن وقف العمل بالبروتوكول الإضافى للاتفاق النووى

أعلن سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي، وبالتالي وقف جميع عمليات الوصول للمنشآت النووية الإيرانية خارج إطار اتفاق الضمانات من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من منتصف الليلة.وقال غريب آبادي، في تصريح للصحفيين نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، إن جميع عمليات الوصول للمنشآت النووية الإيرانية خارج إطار اتفاق الضمانات من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتوقف بدءًا من منتصف الليلة، وفقًا للقانون الصادر من قبل البرلمان حول المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر.وأضاف المسئول الإيراني: "بدءا من الساعة الثانية عشرة ليلًا اليوم لن يكون هنالك شيء باسم الالتزامات خارج إطار اتفاق الضمانات"، موضحًا أنه وقد جرى إصدار التعليمات اللازمة للمنشآت النووية بهذا الصدد.وكان مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) صادق على قانون يوجب على الحكومة خفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتخاذ خطوات أكثر في سياق خفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي.ووفقا للمادة 6 من القانون، تلتزم الحكومة الإيرانية خلال شهرين من إصداره، بناء على البندين 36 و37 من الاتفاق النووي، بوقف عمليات الوصول للمنشآت النووية الإيرانية للمراقبة وعمليات التفتيش خارج إطار اتفاق الضمانات.