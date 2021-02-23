رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تعلن وقف العمل بالبروتوكول الإضافى للاتفاق النووى

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:12 ص
النووية الإيرانية
النووية الإيرانية
أ ش أ
طباعة
أعلن سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي، وبالتالي وقف جميع عمليات الوصول للمنشآت النووية الإيرانية خارج إطار اتفاق الضمانات من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من منتصف الليلة.

وقال غريب آبادي، في تصريح للصحفيين نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، إن جميع عمليات الوصول للمنشآت النووية الإيرانية خارج إطار اتفاق الضمانات من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتوقف بدءًا من منتصف الليلة، وفقًا للقانون الصادر من قبل البرلمان حول المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر.

وأضاف المسئول الإيراني: "بدءا من الساعة الثانية عشرة ليلًا اليوم لن يكون هنالك شيء باسم الالتزامات خارج إطار اتفاق الضمانات"، موضحًا أنه وقد جرى إصدار التعليمات اللازمة للمنشآت النووية بهذا الصدد.

وكان مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) صادق على قانون يوجب على الحكومة خفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتخاذ خطوات أكثر في سياق خفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي.

ووفقا للمادة 6 من القانون، تلتزم الحكومة الإيرانية خلال شهرين من إصداره، بناء على البندين 36 و37 من الاتفاق النووي، بوقف عمليات الوصول للمنشآت النووية الإيرانية للمراقبة وعمليات التفتيش خارج إطار اتفاق الضمانات.

موضوعات متعلقة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد مكي بعد إصابته بكورونا

5 وفيات و5 مصابين حتى الآن بحادث غرق مركب الإسكندرية

أزمة فى الجبلاية بسبب تعليقات الجماهير المسيئة

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021

الصور

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

ننشر تفاصيل المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

إطلاق اسم الشاعر فاروق شوشة على مدرج بجامعة دمياط

image description

تغطية ترعة الخياطة بدمياط (صور)

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

الأكثر قراءة

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد مكي بعد إصابته بكورونا

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الثلاثاء 23-2-2021

مدير التعاقدات بالأهلى يكشف حقيقة ضم مهاجم جديد للفريق

منتخبا المغرب وجامبيا يتأهلان لربع نهائى أمم أفريقيا للشباب

الهلال السودانى: وزارة الصحة ترفض حضور الجماهير بمباراة مازيمبى

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

تعرف على أحدث إصدارات دار النسيم للنشر

الليلة.. عرض فيلم «شاهد على المحاكمة» بقصر السينما

العربية للعلوم تطرح رواية «القلم أمضى من السيف»

المجموعة القصصية «العازف» على طاولة مركز الحرية للإبداع.. الليلة