رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السفير المصرى بمالاوى يسلم مساعدات لوجيستية لإنشاء أكاديمية للدبلوماسيين

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:59 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
أ ش أ
طباعة
قام السفير حسن أحمد شوقي، سفير مصر في مالاوي، بتسليم وزير الخارجية المالاوي أيزنهاور مكاكا، مساعدات لوجيستية مقدمة من مصر للمساهمة في إنشاء أكاديمية للدبلوماسيين المالاويين.

وذكرت وزارة الخارجية، أن السفير المصري أشاد بالعلاقات المتميزة بين البلديّن منذ تدشينها في عام 1964، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون مع مالاوي على جميع المستويات السياسية والتجارية والاستثمارية والأمنية والثقافية.

واستعرض السفير حسن أحمد شوقي، التعاون بين الدولتيّن في مجال بناء قدرات الكوادر المالاوية من خلال البرامج التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمساعدات الإنسانية التي تقدمها الحكومة المصرية لمالاوي في حالات الأزمات والطوارئ، وكذا المساعدات الطبية والدوائية لدعم جهود الحكومة في مكافحة فيروس كورونا.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية المالاوي - خلال مراسم تسليم شحنة المساعدات المصرية - عن تقدير بلاده قيادة وحكومة وشعبًا، لمساندة مصر لها في كافة الأزمات التي مرت بها، والدعم المتواصل للعملية التنموية في مالاوي، وأثنى على توقيت تقديم المساعدات والتي ستساهم في إنشاء أكاديمية للدبلوماسيين المالاويين في إطار سعي الحكومة لتعزيز دور السفارات المالاوية في الخارج، فضلًا عن المساهمة في دعم تنفيذ التحول الرقمي في كافة قطاعات وزارته.

وأعرب عن تطلع بلاده لعقد الدورة الأولى للجنة المصرية المالاوية المشتركة، وإنشاء مجلس أعمال واستثمار مصري مالاوي، بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلديّن، مشيدًا بالدور المصري الرائد في دعم الدول الأفريقية والدفاع عن مصالح القارة.

موضوعات متعلقة

غرق مركبين بـ19 مواطنا في بحيرة مريوط بالإسكندرية

انتشال 12 غريقا من بحيرة مريوط في الإسكندرية

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

سجن مدير أعمال هيفاء وهبى 5 سنوات فى قضية النصب

الصور

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

ننشر تفاصيل المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

إطلاق اسم الشاعر فاروق شوشة على مدرج بجامعة دمياط

image description

تغطية ترعة الخياطة بدمياط (صور)

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

الأكثر قراءة

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

غرق مركبين بـ19 مواطنا في بحيرة مريوط بالإسكندرية

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد مكي بعد إصابته بكورونا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

الاتحاد الدولى لكرة اليد يقرر إيقاف رئيس الاتحاد المصرى للعبة لمدة عام

مصر تفوز على الكاميرون 3-1 بكأس الأمم الأفريقية للكرة الطائرة تحت 21 سنة

الآن.. أكواد الامتحانات للصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول.. الرابط والخطوات

الآن.. شروط إحلال السيارات 2021 والمستندات المطلوبة بالتفصيل

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

العم مصباح والحمار مشكاح جديد المركز القومي لثقافة الطفل

الليلة.. مناقشة رواية «غيوم فرنسية» لضحى عاصى

«حروب الجيل الرابع والخامس» ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة

غدًا.. دار الكتب تناقش موهبة العقاد وحضارة الشعوب