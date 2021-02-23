السفير المصرى بمالاوى يسلم مساعدات لوجيستية لإنشاء أكاديمية للدبلوماسيين

قام السفير حسن أحمد شوقي، سفير مصر في مالاوي، بتسليم وزير الخارجية المالاوي أيزنهاور مكاكا، مساعدات لوجيستية مقدمة من مصر للمساهمة في إنشاء أكاديمية للدبلوماسيين المالاويين.وذكرت وزارة الخارجية، أن السفير المصري أشاد بالعلاقات المتميزة بين البلديّن منذ تدشينها في عام 1964، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون مع مالاوي على جميع المستويات السياسية والتجارية والاستثمارية والأمنية والثقافية.واستعرض السفير حسن أحمد شوقي، التعاون بين الدولتيّن في مجال بناء قدرات الكوادر المالاوية من خلال البرامج التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمساعدات الإنسانية التي تقدمها الحكومة المصرية لمالاوي في حالات الأزمات والطوارئ، وكذا المساعدات الطبية والدوائية لدعم جهود الحكومة في مكافحة فيروس كورونا.من جانبه، أعرب وزير الخارجية المالاوي - خلال مراسم تسليم شحنة المساعدات المصرية - عن تقدير بلاده قيادة وحكومة وشعبًا، لمساندة مصر لها في كافة الأزمات التي مرت بها، والدعم المتواصل للعملية التنموية في مالاوي، وأثنى على توقيت تقديم المساعدات والتي ستساهم في إنشاء أكاديمية للدبلوماسيين المالاويين في إطار سعي الحكومة لتعزيز دور السفارات المالاوية في الخارج، فضلًا عن المساهمة في دعم تنفيذ التحول الرقمي في كافة قطاعات وزارته.وأعرب عن تطلع بلاده لعقد الدورة الأولى للجنة المصرية المالاوية المشتركة، وإنشاء مجلس أعمال واستثمار مصري مالاوي، بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلديّن، مشيدًا بالدور المصري الرائد في دعم الدول الأفريقية والدفاع عن مصالح القارة.