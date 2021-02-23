الليلة.. مناقشة رواية «غيوم فرنسية» لضحى عاصى

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية٬ في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ ندوة أونلاين٬ لمناقشة رواية "غيوم فرنسية" والصادرة عن دار ابن رشد٬ للكاتبة المصرية ضحى عاصي.ويناقش الرواية الناقد العراقي الدكتور ثائر العذارى٬ والناقدة المغربية الدكتورة كريمة بوحسون٬ ويدير اللقاء منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.وعن الرواية تقول مؤلفتها: باشرت قبل كتابة الرواية قراءة عشرات المراجع باللغتين العربية والفرنسية حول تجربة الحملة الفرنسية ونموذج المعلم يعقوب، وهو أحد الشخصيات التي دار حولها جدل كبير في التاريخ المصري نتيجة تعاونه مع الحملة الفرنسية على مصر٬ وبينما يرى البعض في تجربته محاوله للاستقلال ويقدمه كثائر على الظلم العثماني، إلا أن مؤرخين آخرين يروون تجربته شكلًا من أشكال التعاون مع الاحتلال.ويُعقد مختبر السرديات يوم الثلاثاء من كلِّ أسبوع. وهو عبارة عن سلسلة من ورش العمل للقصة والرواية، تهدف إلى تنمية مهارات الكتابة لدى شباب الأدباء بالإسكندرية وتكوين حلقة تواصل بين الأدباء من الأجيال المختلفة، وكذا إنشاء وتنظيم وتدعيم حركة نقدية فاعلة مرتكزة على الحركة الإبداعية؛ بحيث يُخرج التيار السردي الإبداعي نقاده من بين أعضائه، ويمد جسور المعرفة بين التيار الإبداعي النقدي السكندري وبين المبدعين والنقاد في جميع أنحاء مصر والوطن العربي، وكذلك التواصل مع أحدث الإبداعات العالمية في مجال السرد، وإنشاء وتنظيم وتدعيم حركة ترجمة لهذا التيار الإبداعي النقدي.