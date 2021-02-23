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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«حروب الجيل الرابع والخامس» ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:09 ص
المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
نضال ممدوح
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تنظم لجنة مواجهة التطرف والإرهاب٬ بالمجلس الأعلى للثقافة٬ في تمام الثانية عشرة من ظهر اليوم الثلاثاء٬ ندوة بعنوان "حروب الجيل الرابع والخامس وعلاقتها بالتطرف والإرهاب"، وذلك بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

ويشارك في الندوة كل من: أحمد عز الدين المفكر والكاتب الصحفي، والدكتور ماجد عياد المستشار الفني للأكاديمية العربية لإعداد القادة، اللواء الدكتور محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، وتدير الندوة: المستشارة تهاني الجبالي مقررة اللجنة.

في سياق متصل يعقد بالمجلس أيضا في الرابعة من عصر اليوم٬ لقاء بعنوان "الأبعاد الفلسفية والاجتماعية والثقافية لجائحة كورونا"، والتي تنظمها لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا بالمجلس.

ويشارك بها: الدكتور أحمد مجدي حجازي، والدكتور ياسر قنصوة، ويدير الندوة الدكتور مصطفى النشار مقرر اللجنة.

تجدر الإشارة إلى أن الندوتين من المقرر أن يبثا "أونلاين" عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات بموقع "فيسبوك"٬ وقناته على "يوتيوب".

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