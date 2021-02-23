مصر تفوز على الكاميرون 3-1 بكأس الأمم الأفريقية للكرة الطائرة تحت 21 سنة

حقق منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 21 سنة، فوزه الثاني ببطولة أفريقيا على منتخب الكاميرون بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثانية من بطولة الأمم الأفريقية تحت 21 سنة والمؤهلة لكأس العالم.وتستضيف مصر بطولة الأمم الأفريقية تحت 21 عاما في الفترة من 20 حتي 25 فبراير الجاري، بمشاركة منتخبات مصر والكاميرون والمغرب والكونغو الديمقراطية.وتفوق منتخب مصر في الشوط الأول بنتيجة 25-21 ونجح في الفوز بالشوط الثاني بنتيجة 25-19 وعاد منتخب الكاميرون للمباراة وفاز بالشوط الثالث بنتيجة 25-17،وحسم منتخب مصر اللقاء بالفوز بالشوط الرابع بنتيجة 25-17.وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية في المباراة الأولي،فيما تفوقت الكاميرون علي المغرب،كما فاز منتخب المغرب اليوم على منتخب الكونغو الديموقراطية.ويلتقي منتخب مصر في الجولة الختامية بعد غد مع منتخب المغرب،فيما تلعب الكاميرون مع الكونغو الديمقراطية.