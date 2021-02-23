«البحث جارٍ بالأعماق».. تفاصيل غرق 19 فردًا من أسرة واحدة بالإسكندرية

شهدت منطقة برج العرب، وتحديدًا بحيرة مريوط، حادث غرق ليلي لـ 19 فردًا من أسرة واحدة، أثناء الخروج للتنزه ليلا، لتستمر محاولات البحث عن الجثامين المفقودة.من جانبه، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم تجهيز 4 مستشفيات لاستقبال مصابي وجثامين الحادث، منهم مستشفى العامرية العام وبرج العرب ورأس التين، مع تواجد 4 سيارات إسعاف بمحيط الحادث، وجارٍ استمرار حصر الأعداد المفقودة.وتابع "الشريف"، من موقع الحادث، أن عمليات البحث ستستمر على سطح البحيرة حتى الفجر، أما بعد ذلك سيتعمق البحث بداخل مياه البحيرة لانتشال باقي الحثامين الغارقة.وأفاد "الشريف" بأنه منذ بدء محاولات البحث تم انتشال 5 جثامين و3 مصابين وصلت المستشفيات، ومازالت محاولات البحث جارية من قبل هيئة الإنقاذ النهري، وأيضا مع تواجد مديرية التضامن الاجتماعي لبحث وضع ذوي المفقودين.وأوضح محافظ الإسكندرية أن مراكب الصيد هذه أو التي يستخدمها الأهالي بالمنطقة للترفيه والتنزه غير مرخصة وليس لها أي أوراق ثبوتية رسمية.بدوره، أفاد الدكتور رأفت حمزة، أحد الغطاسين المتطوعين، أن طبيعة المنطقة محل حادث الغرق من عمق 3 إلى 7 أمتار، وحدود الغرق يبعد عن الشاطئ بمسافة 400 متر، والمياه تعرضت للعكارة وعدم صفو رؤيتها بسبب محاولات البحث عن الجثامين.وتابع "حمزة" أن هناك انتظار نوة شتوية تبدأ من الغد، فلابد من سرعة البحث عن الجثامين، حتى لا تعيق النوة مواصلة البحث بداخل موقع الحادث.وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بغرق مركبى صيد على متنهما أكثر من 13 فردًا بينهم أطفال من عائلة واحدة من نجع أبو مطريد أثناء عودتهم من رحلة.وتوجهت على الفور قوات الإنقاذ النهرى وقوة من قسم شرطة العامرية ثان ومسئولى حى العامرية ثان وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال 7 جثث ويجرى البحث عن آخرين سوء ناجين أو جثث وعددهم أكثر من 6 أشخاص آخرين.فيما أكد ضاوى بدر عبد المولى، أحد أقارب الضحايا، أن أكثر من 13 شخصًا من عائلة ونجع أبو مطريد بالهوارية، كانوا على متن مركبى صيد فى رحلة ذرده بجزيرة صغيرة بالبحيرة، وعند انتهاء اليوم وأثناء عودتهم انقلبت بهم المراكب بالقرب من منتجع أفريكانو، وتم استخراج جثامين 7 أفراد ولا يزال البحث عن الباقين مستمرًا من قِبل قوات الإنقاذ.