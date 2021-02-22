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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

محافظة القاهرة تضع اللمسات الأخيرة لتطوير المنيل (صور)

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:58 م
منطقة المنيل
منطقة المنيل
حسام عسل
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انتهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة من تطوير منطقة المنيل بحي مصر القديمة، ضمن الخطة الشاملة لتطوير المنطقة الجنوبية، حيث وضعت اليوم اللمسات الأخيرة على ميادين وشوارع الحي، لإضفاء الطابع الحضاري عليها.

ورصدت عدسة "الدستور" صور المناطق التي اشتملت عليها خطة التطوير وهي ميدان السرايا والقيروان وحديقة إلهامي حسين.

بدوره، قال أشرف رسمي، أحد القائمين على خطة التطوير بحي مصر القديمة، إن التطوير اشتمل على رفع كفاءة الطرق والأرصفة وزيادة المساحات الخضراء وتشجير الشوارع وتجميل المنطقة.

وأضاف أن ذلك جاء ضمن توجيهات محافظ القاهرة خالد عبد العال، وجهود كل من اللواء خالد شحاتة رئيس حي مصر القديمة، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى العاملين على المشروع والشركة المنفذة له؛ لخروجه في النهاية على هذا المستوى الرائع.
منطقة المنيل
منطقة المنيل
منطقة المنيل
منطقة المنيل
منطقة المنيل
منطقة المنيل
منطقة المنيل
منطقة المنيل

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