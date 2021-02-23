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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تخصيص 4 مستشفيات لمصابى حادث مركب بحيرة مريوط بالإسكندرية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:01 ص
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
هبه عويضه
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انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، إلى موقع حادث غرق أحد المراكب ببحيرة مريوط غرب الإسكندرية، حيث وجه قوات الحماية المدنية، وقوات الإنقاذ النهري بسرعة انتشال الغرقى، وتخصيص ٤ مستشفيات لنقل المصابين.

وكان قد توجه فريق من غواصي الخير المتطوعين لموقع الحادث، وناشد الكابتن إيهاب المالحي قائد "غواصو الخير" المتطوعين، غواصين الخير بالإسكندرية والمحافظات المجاورة، بسرعة التوجه إلى منطقة الهوارية ببرج العرب، بعد غرق ١٩ فردا من أسرة واحدة.

وقال المالحي لـ«الدستور»، إنه تم انتشال ١٢ فردا من مياه البحيرة ويتبقى ٧ أفراد بالمياه، مشيرًا إلى أنه متواجد الآن في مكان الغرق مع مجموعة من غواصين الخير المتطوعون، وقوات الإنقاذ النهري، مطالبًا باقي الغواصين بسرعة الوصول لمكان الحادث.

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