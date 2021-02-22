انتشال 12 غريقا من بحيرة مريوط في الإسكندرية

ناشد الكابتن إيهاب المالحي، قائد «غواصين الخير المتطوعين» غواصي الإسكندرية والمحافظات المجاورة بسرعة التوجه إلى منطقة الهوارية ببرج العرب بعد غرق ١٩ رجالا وسيدة وطفلا من أسرة واحدة.وقال «المالحي» في تصريحات لـ«الدستور»، أنه تم انتشال 12 غريقا من مياه البحيرة، ويتبقى ٧ أفراد، مشيرًا إلى أنه متواجد الآن في مكان الحادث مع مجموعة من غواصين الخير المتطوعين وقوات الإنقاذ النهرى، مطالبًا باقي الغواصين بسرعة الوصول لمكان الحادث.من جانبه، قال الدكتور رأفت حمزة أستاذ مساعد الرياضيات المائية بكلية التربية الرياضية بالإسكندرية، إن العدد يزيد عن 19 فردا، ولم يتم التأكد من العدد الكلي حتى الآن.وأضاف في تصريحات لـ«الدستور» أن «غواصي الخير» يتواجدون بجانب الإنقاذ النهري لانتشال الغرقي، حيث يتراوح عمق المياه في تلك الترعة من3 إلى 7 متر، وسيتم الغطس على الكشافات لسرعة انتشال الغرقي قبل بدء النوة التي تتعرض لها الإسكندرية في الصباح.