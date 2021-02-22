الباعة الجائلون يحولون شارع السنترال بأكتوبر لـ«سوق خردة»

سادت حالة من التذمر والغضب بين سكان شارع السنترال بحي السادس من أكتوبر، بسبب الباعة الجائلين المخالفين، الذين استخدموا الشارع كسوق للخردة والسيراميك القديم، دون مراعاة لحياة السكان والاستيلاء التام على الجناين.وطالب الأهالي المسئولين وجهاز أكتوبر بسرعة التدخل ومنع الباعة الجائلين من استخدام الجناين ومداخل العمارات، وتحويل الشارع إلى سوق ومخزن للسيراميك والأثاث القديم، ولا مراعاة لأي من الاشتراطات الوقائية.وتابع العديد من السكان أنه بالرغم من أعمال التطوير التي تمت على ميدان ليلة القدر إلا أن الوضع أصبح سيئًا وصورة لا تليق بالمنطقة، مع وجود بقايا السيراميك والخردة على جانبي الطريق، مما يتسبب في عرقلة حركة السيارات.